我国修订减排目标 最迟2050年达净零排放 公共领域2045年率先落实

（早报讯）我国宣布新的长期低排放发展战略目标，最迟在2050年达到净零排放。政府部门将带动脱碳行动，争取在2045年率先达到净零排放。

副总理兼财政部长黄循财星期二（10月25日）在新加坡国际能源周致辞时，宣布修订国家自定贡献预案（NDC）和长期低排放发展战略（LEDS）。

我国最新的国家自定贡献预案，是要比之前设定的2030年更早达到排放顶峰，并在2030年把温室气体排放量从每年6500万公吨的目标，减至6000万公吨。

黄循财说，新加坡将在11月举行的第27届联合国气候变化大会上，提呈这两项新减排目标。

他说，要在2050年达到净零排放，须鼓励企业与个人减少能源消耗与排放，采纳更环保的能源选项。这须要家庭和企业的行为做出根本上的转变。政府能通过多项政策来带动这一转变。

碳税是塑造负责任行为的重要举措

“碳税是塑造负责任行为的重要举措之一，消费者和企业必须在他们的消费与投资决策中，内化碳排放的成本。”

黄循财说，在全球面临高通货膨胀的情况下，碳税会为消费者和企业带来更高的成本。政府的做法并不是降低或延缓碳税，而是为企业和消费者提供针对性的援助。

我国计划从后年起分阶段上调碳税，目标是到2030年，从目前每排放一公吨温室气体征收5元，增至每公吨50元至80元。

公共领域将带动我国的减排行动，在绿色公共服务计划（GreenGov.sg）下，通过更积极地从清洁能源买电、加大碳捕集、利用与封存（carbon capture, utilization and storage，简称CCUS）技术投资等方式，在2045年达到净零目标。公共领域的净零排放策略将在明年公布。