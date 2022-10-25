加大推动氢气研发 我国征求业者试行小型发电项目

（早报讯）为进一步推动氢气的研发工作，能源市场管理局将在下来几个月针对采用氨气发电的小型商业项目公开征求竞标意向书。公众或能从2027年起，开始采用由低碳氢气生产的电力。

副总理兼财政部长黄循财星期二（10月25日）在新加坡国际能源周致辞时，宣布新加坡的全国氢气（hydrogen）策略。我国将通过五大策略加大对氢气的研发，加快达到净零排放目标，同时加强能源保障。

首先，我国将试行接近商用阶段的先进氢气技术。当局将针对采用氨气（Ammonia）发电的小型商业项目公开征求竞标意向书。项目也包括发展氨气供应链，以满足海上燃料补给需求。通过这一项目，我国能评估氨作为氢气载体和燃料是否可行，并制定相关的条例和生态系统。当局计划在未来几个月公布更多细节。

能源局发言人受询时说，征求竞标意向书是为了向业界征集创新点子，探讨如何以最符合新加坡需求的方式，采用低碳氨来发电。根据回报情况而定，政府准备为获选项目提供部分资助。

能源局预计，项目需发展进口、储存、配送和将低碳氨转化为电力的设施，部分设备或能利用我国现有基础设施。

为低碳能源方案研究另外注入1亿2900万元

再来，我国也会通过研发推动氢气技术的发展，政府将为低碳能源方案研究另外注入1亿2900万元。

其他策略还包括，同企业及国际伙伴紧密合作形成与扩大低碳氢气的供应链、制定大规模采纳氢气所须的土地与基础设施计划，以及展开技能培训。