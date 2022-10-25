本地第四个鸡蛋农场预计2024年启用

（早报讯）日本食品公司获得新加坡食品局原则上批准，2023年第一季起分阶段建造本地第四个鸡蛋农场，并预计隔年投入运作。

负责农场运作的日本食品公司ISE Foods Holdings私人有限公司（IFH）也会建造一日龄小鸡（day-old-chicks）饲养设施和蛋鸡养殖场。这个斥资超过1亿元建造的综合设施全面启用后，每年可生产3亿6000万个鸡蛋，届时本地出产的鸡蛋将能满足消费者一半的需求，进而减少我国对蛋鸡直接进口的依赖。

IFH星期二（10月25日）发文告宣布获得新加坡食品局原则上批准，在林厝港一带建造面积约10公顷的鸡蛋农场。农场会采用创新科技，包括全天候远程监控系统和人工智能图像识别科技等，若探测到母鸡的异常情况会及时通知兽医，还能提供更好的养殖环境。

公司也说，借助创新科技可让不少作业改为自动化运作，员工也就能够集中在更高价值的工作任务。这会解决家禽养殖业向来面对的人力问题，还能为我国制造更多高科技工作职位。

一日龄小鸡饲养设施会建在林厝港，蛋鸡养殖场则会建在双溪登加和大士一带，预计2026年启用。

我国目前每天生产的鸡蛋仅能满足约三成的本地需求，其余逾七成的鸡蛋从国外进口。新设施全面运作后，每年可生产3亿6000万个鸡蛋和多达500万只一日龄小鸡，届时本地出产的鸡蛋将能满足本地一半的需求。