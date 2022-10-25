钢筋板掉落挡道关闭近八小时 KPE尼诰大道入口处已重开

（早报讯）加冷—巴耶利峇快速公路的尼诰大道入口处星期一（10月24日）下午因卡车运载的数片钢筋板掉落，导致入口处关闭近八小时，星期二凌晨重新开放。

《联合早报》星期一报道，陆路交通管理局在下午4时52分发推文说，朝往淡滨尼快速公路（TPE）的加冷—巴耶利峇快速公路（KPE），在尼诰大道（Nicoll Highway）的入口处出现障碍物，导致入口处暂时关闭。

当时受困车龙的一名盛姓男子（36岁，羽毛球教练）受访时说，他下午4时30分左右驾车进入上述入口处，听到一声巨响。“我以为发生车祸，结果发现前方车辆都停下来，路面也受损，还以为是入口处天花板脱落，但下车查看后发现前方路上有数片钢筋板。”

他说，庆幸的是，事件没有导致任何车辆遭殃，或者任何人受伤。

据盛先生了解，当时有一辆卡车进入入口处后，后方载着的数片钢筋板掉落在地。“当时有不少电单车骑士和开车人士下车尝试清理障碍物，但钢筋板太重了，搬不动。”

他也说，交警不久后抵达现场，指挥交通。由于车辆太多，造成大阻塞，他大约一个小时后才离开现场。

陆交局告诉《联合早报》，当局事发后立即安排人进行维修工作。根据陆交局推特，入口处在星期二凌晨12时12分左右重开。