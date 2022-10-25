厨房文化公司指特别股东大会通知无效

（早报讯）厨房文化公司（Kitchen Culture）指以大股东大路集团（OOWAY Group）发起的特别股东大会通知书无效，并吁请股东切勿出席。

厨房文化公司星期二（10月25日）发表文告说，公司向两家律师事务所咨询，指大路集团与其他七个股东尝试发出关于在下星期二（11月1日）举行的特别股东大会通知书，并没有根据公司章程妥善发送通知给股东，也没有按规定在大会举行前的21天发出，因此这所谓的通知书无效。

公司表示，这些股东发起的特别股东大会不应该举行，而且根据所谓的特别股东大会通知书通过的任何决议案，将是无效的。

有关股东要求召开大会开除六名董事当中的五名董事。

这些股东在上星期天（24日）发表文告重申，会议将如期在11月1日上午9时举行，并指出已于10月14日向厨房文化提出相关要求，另外也在10月16日在《星期日时报》（The Sunday Times）刊登通知书。

这些股东也指厨房文化公司没有根据公司法令第177章，发布这个特别股东大会通知书，违反了凯利板挂牌条例第704条。

他们声称，无需通过传统邮寄方式发送通知书和代理投票表格给所有股东，这是冠病疫情有关的豁免。这项豁免也用于2022年3月举行的常年股东大会。