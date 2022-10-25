本地股市星期二早盘上涨18.08点

（早报讯）本地银行股和隔夜美股走高，推动本地上涨。本地股市星期二（10月25日）早盘一改上周颓势，开盘一路上涨突破3000点，盘中有所回调。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数上涨18.08点或0.61%，报2988.03点，盘中最高点是3007.93点，最低点2980.67点。

辉立证券首席交易员张健良接受《联合早报》采访时说，除美股延续上周涨势的催化因素外，良好的本地银行业绩展望一起推动指数上扬。张健良认为，短期内，银行股将成为支撑海指在3000点浮动的主要动力。而星期二信托股的上涨，主要还是技术性回弹。

此外，本周美股几家科技巨头也将要公布业绩，估计将带动本地科技板块短期回弹。不过，他说，只要高利率的大环境不变，科技股的回弹很难持续。海指也将在3070点左右遇到阻力。

对于接下来主要影响市场的加息预期，道明证券公司（TD Securities）首席美国宏观策略师格罗恩（Jan Groen）说，美国联邦调查局已暗示他们将从12月开始放缓加息步伐。

期货经纪公司OANDA高级市场分析师莫亚（Edward Moya）说，虽然联储局加息预期仍有波动，但经济疲软可能让联储局在明年2月的政策会议后暂停收紧政策。投资者相信通胀将会放缓，已开始重新考虑大规模购买股票。

其他亚太地区股市涨多跌少，东京股市上涨1.21%，引领亚太股市；香港和上海股市也分别上涨0.83%和0.75%，深圳、首尔和悉尼涨幅介于0.25%至0.34%。台湾股市则下跌1.11%。

海指成份股方面，21只上涨，一只持平，八只下跌。涨幅前五中，三只为信托股。

领涨的是凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）和吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT），分别起5.17%至1.83元，以及起5%至1.68元。

领跌的是DFI零售集团（DFI Retail Group Holdings）和香港置地（HongKong Land），前者跌7.48%元至1.98美元；后者跌5.69%至3.98美元。

活跃股方面，胜科海事（Sembcorp Marine）和扬子江船厂（Yangzijiang Shipbuilding）居前，成交量分别为6721股和2698万股，前者涨0.84%，后者跌1.64%。