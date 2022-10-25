我国9月核心通胀升至5.3% 明年核心通胀预计3.5%至4.5%

（早报讯）食品、服务、零售和其他商品价格进一步上扬，推动我国9月份核心通货膨胀率升至5.3％，高于8月份的5.1％，再创至少14年来新高。

根据金管局和贸工部星期二（10月25日）发布的联合文告，9月的整体通胀率维持在7.5％，和8月份一样，私人陆路交通通胀降低，抵消了核心和住宅通胀攀高的影响。

这两个通胀数据和经济师预测的中位数一致。

金管局和贸工部预计核心通胀在未来几个季度保持在高位，2023年下半年放缓，今年全年的核心通胀和整体通胀分别达到4%和6%。

对于明年展望，当局说：“考虑到包括消费税调高在内的所有因素，整体通胀预计介于5.5%至6.5%，核心通胀预计介于3.5%至4.5%。通胀的展望还面对上涨的风险，包括全球商品价格的新一轮冲击，和更为持久的外部通胀因素。”

如果不包括消费税的一次性影响，明年整体通胀预计介于4.5%至5.5%，核心通胀预计介于2.5%至3.5%。

文告指出，9月份食品通胀达到6.9%，高于8月的6.4%，因为食品服务和非熟食价格上涨速度更快。

服务通胀从8月的3.8%升至9月的4%，因为点对点交通服务以及假期开支涨幅更大。电费和天然气通胀维持在23.9%。