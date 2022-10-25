春节赴马长巴 最贵单程230元

（早报讯）多家长途巴士公司开卖明年春节往马国车票，最贵可达单程230元，有业者指出怡保飞机票昂贵导致其车票最热销，距离春节还有三个月，小年夜的夜班车已售罄。

新明日报这个月初报道，当时距离明年农历新年还有三个半月，已有长巴业者开卖春节往马国车票，热门日期往怡保的单程车票可高达100元。

明年大年初一落在星期日（1月22日），而马国游子回乡探亲预计从星期一（1月16日）开始，而星期四（1月19日）和星期五（1月20日）被视为最热门的乘车回乡日期。

月初仅两家长途巴士业者开卖新春车票，如今在Easybook和BusOnlineTicket两家售票平台，可找到至少五家在售卖。

像前往吉隆坡的单程车票就有五家在售卖，回乡周最低车票价为30元，而最高可达188元。188元的车票为星运最顶级，被誉为长巴界头等舱的豪华巴士“Solitaire Suites”车票。

怡保部分也有六家在线上平台开卖，价格介于80元到210元之间。往槟城则可高达230元。

班次有限 司机不够 有业者仅在实体店卖票

利南快车总经理黄素娇受访时说，公司目前不开放线上买新春车票，只能到实体店购买，因为面临有车但司机不够的情况，班次很有限。

“疫情导致很多司机转行，要重新招回司机需要时间也有难度。”

这回公司开卖的新春车票以怡保为主，价格从90元起，目前1月20日的票几乎售罄。黄素娇建议有意新春回乡的游子，一旦有确定的日期就早点买票，毕竟司机短缺的问题很多业者都面临。

新明日报之前也整理了春节到马国多个城市的机票价，当中以怡保情况最“惨烈”，热门日期来回可超过1000元。记者星期一（10月24日）查询时价格依旧，也没有公司增加航班应付高需求。天星旅运（Starmart Express）人事部经理温蒂受询时说，怡保车票卖得最好，小年夜往怡保的夜班车已卖光，相信跟机票太贵有关。

贵宾旅运（WTS）目前还没开卖新春车票。董事经理谢櫂瑽受访时预计下周就会开卖。