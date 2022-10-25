配合樟宜新发展项目 部分樟宜和巴西立路段将暂时关闭

（早报讯）配合跨岛线地铁站建造工程等樟宜未来的新发展项目，樟宜和巴西立部分道路会暂时关闭。

樟宜一带下来10年会有多项新的发展项目，除了跨岛线地铁站，还包括更完善的脚踏车道网络、公共交通基础设施和社区空间，以及为樟宜北部廊道发展而建的罗央高架桥。陆路交通管理局星期二（10月25日）发文告指出，为配合工程需要，一些樟宜和巴西立路段会从10月底陆续关闭，部分巴士站也将会停用。

为配合跨岛线巴西立东站建造工程，巴西立第2及第4通道之间的巴西立第1通道路段，将从10月30日关闭至2028年第二季。前往罗央道和白沙中部的驾车者，须改用巴西立11和12街，当局下来会在这一带展开道路改善工程，驾车者也能改用近期扩建好的巴西立第3通道。

巴西立第1通道的两个巴士站会暂时停用，九条巴士路线服务会改到巴西立11和12街载客。

为配合罗央站和罗央高架桥的建造工程，罗央道部分路段会在明年第一季至2029年第二季关闭，往返淡滨尼快速公路和樟宜村的驾车者，可改用巴西立第3通道和罗央大道。陆交局已加宽这两条马路，以舒缓预计增加的车流量，并在巴西立第3通道、罗央通道和罗央大道4增设连路，改善这一带的衔接性。受道路关闭影响的部分公园连道也会迁至他处。

罗央道六个巴士站会停用，七条巴士路线会改用罗央大道新设的巴士道。罗央道私宅项目的乐洋村（Loyang Valley）外，现有的两个巴士站也会迁至这个巴士道。

为了建跨岛线巴西立站，巴西立第8通道和巴西立中路＼51街的巴西立第1通道，则会从2023年第三季到2028年第四季关闭。届时往返巴西立第8通道的驾车者，可改用巴西立中路或巴西立第3通道。七个巴士路线将受影响，当局会在日后公布详情。

由于工程规模较大、给驾车者带来不便，陆交局已经根据附近居民等人的意见作出调整。当局也会在工程展开前，设告示牌和发出通知，并在施工期间实时监控交通情况。