本地新增2994起冠病病例 三人病逝 

（早报讯）我国星期二（10月25日）新增冠病病例滑落至2994起，重症病患从60人减少至52人，其中43人需要输氧，九人在加护病房。

根据卫生部网站，新增病例中，2820起是本土病例，174起从境外输入。

本土病例中，2558人通过抗原快速检测（ART）确诊，262人的核酸检测（PCR）结果呈阳。

七天移动平均病例数为5704起，每周病例传播率从0.85降至0.69。

再有三人因冠病并发症逝世，死亡病例累计1666起。星期二通报的病例一般较多，因在周末后，星期一检测到的确诊病例会激增，并反映在隔天的数据，但由于昨天星期一为屠妖节公共假期，相信前往检测的患者人数较少，新增病例比前一天少。

本地上星期二（18日)新增病例为1万1934起，比17日的5196起，多了6738起。

目前有499名冠病患者住院，过去一天有6473人出院或完成隔离。

截至星期一（24日），全国人口中92％已完成基本疫苗接种程序，79％注射了追加剂。

过去28天确诊的16万7233起病例中，99.7％无症状或只有轻微症状，0.2％需要输氧，0.03％在加护病房，0.03％病逝。

截至星期二中午，本地确诊病例累计207万零784起。