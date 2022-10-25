李显龙总理致函祝贺习近平连任中共总书记

（早报讯）李显龙总理致函祝贺习近平连任中国共产党总书记。他在信中重申新中两国之间极佳的关系，并强调两国应继续共同努力，在未来几年扩大和深化合作。

外交部星期二（10月25日）公布李总理写给习近平的贺函。

李总理在贺函中说，习近平在中国发展的重要关头和复杂的全球环境中，继续领导中共和中国。“我有信心，在你能干的领导下，中国将继续朝着长期目标前进，克服挑战，并享有更多年的稳定与繁荣。”

李总理强调，新中两国有着极佳的关系，以定期的高层互访和互惠互利的合作为基础。“多年来，我们的双边合作随着各自的发展重点，不断演变和扩展到新领域。我们应该继续共同努力，在未来几年扩大和深化我们的合作。”

李总理也致函新晋中共政治局常委、上海市委书记李强，表达祝贺。两人上一次会面是2018年在上海。

李总理在写给李强的贺函中说，新加坡和中国在定期高层互访和互利合作的基础上，保持着牢固且坚实的关系。苏州工业园区、中新天津生态城和重庆互联互通项目这三个政府间合作项目，继续是两国共同成就的成功例子。

李总理也强调，两国多面向且放眼未来的合作，多年来稳步进展，并扩展到数码经济和绿色经济等新领域。“我有信心，随着新一届中国领导层上任、随着新中两国努力全面恢复航空连接，新中关系将继续蓬勃发展。”

李总理在两封信分别提到，期待很快与习近平和李强会面，与他们和他们的同僚合作，进一步加强新中两国关系。