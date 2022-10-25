涉诈卖逾36万元苹果手机 男女嫌犯在机场被捕

（早报讯）一对男女涉嫌在网购平台假装售卖苹果手机，涉及至少140起金额逾36万的诈骗案，一踏入樟宜机场就被逮捕。

新加坡警察部队星期二（10月25日）发文告指出，从本月1日至17日接到多个报案，指有卖家在网购平台Carousell上售卖iPhone 14和iPhone 13等电子产品。顾客通过PayNow或银行转账付款后，却不见卖家发货，才知道坠入骗局。

商业事务局调查后确认了两名涉案嫌犯分别是23岁的张俊豪（Teo Jun Hao）和25岁的周诗晴（Vanessa Chew Shi Qing）。

两人星期二从樟宜机场入境时，当场被警方逮捕。

初步调查显示，两人涉嫌至少140起类似的骗案，涉及金额超过36万元。

警方将在星期三（26日）将两人控上法庭。串谋欺骗的罪名一旦罪成，可面临最长10年监禁和罚款。

警方提醒公众在网购时，应该向经过认证或可靠的卖家购买，特别是在购买价格高昂的商品时。

公众在网购时也应选择“托管”支付方式，即收到商品才让网购平台将钱转账给卖家，尽可能避免预先付款或直接转账给卖家。

在网购骗局中，骗子可能会怂恿买家通过Telegram、WhatsApp或微信联系，并让买家直接转账以更快完成交易，或者借此获得优惠。骗子也可能使用本地银行户头，甚至提供身份证或驾照复印件，以博取买家的信任。（人名译音）