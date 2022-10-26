星期三开盘可关注股票

（早报讯）随着美元指数和美债收益率的持续回落，美国星期二（10月25日）隔夜股市连续三个交易日上涨，纳斯达克指数大涨2.25%，报11199.12点；标普500指数则收涨1.63％，报3859.11点；道琼斯工商指数收涨1.07%，收于31836.74点。

海峡时报指数星期二早盘高开，一度回到3000点以上，过后升幅收窄，闭市报2984.15点，涨14.2点或0.48％。本地股市全场成交量15亿3000万股，总交易额13亿4000万元。上升股266只，下跌股288只。

在隔夜美股的带动下，亚洲股市星期三（26日）开盘普涨。东京股市上涨0.9%点，而首尔和悉尼分别上涨0.19%和0.07%。

星期三可关注的本地股票：

*星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）盘前公布业绩显示，截至9月底的下半财年每单位派息6.09分，累计全年每单位派息12.23分，同比增加1.2%。信托下半财年和全年可派发收入同比分别上升0.2%和1.7%，达1亿零378万元和2亿零819万元；下半财年和全年净房地产收入分别增加6％和4.9%，达1亿2812万元和2亿5860元。信托下半财年和全年营收分别增加7.9%和4.6%，达1亿8074万元和3亿5693万元。

*宝泽亚太房地产信托（Aims Apac Reit）盘前公布业绩显示，截至9月底的2023财年上半年每单位派息同比增加0.9%至4.7分，可派发收入同比上升0.4%至3372万元。信托总营收同比大涨27.5％至8320万元，净房地产收入猛增28.2％至6114万元。营收增长主要受益于新收购产业的贡献。

*扬子江船厂（Yangzijiang Shipbuilding）盘前宣布，集团获得来自欧洲的两艘17万5000立方米的液化天然气运输船订单，预计在2025年至2026年间交付。这是船厂在今年9月初获得GTT牌照后的第一笔液化天然气运输船订单。

*新达信托（Suntec REIT）公布截至9月底第三季业绩显示，信托每单位派息同比下降6.6%至2.08分，可派发收入同比减少5.8%至6000万元。可派发收入主要受到融资成本和资产管理费用增加的影响。信托总营收同比上涨15.7％至1亿零730万元，净房地产收入上涨12.1％至7710万元。

*ESR乐高房地产投资信托（ESR-Logos REIT）公布截至9月底第三季业绩显示，信托总营收同比大涨57.4％至9620万元，净房地产收入猛增59.2％至6990万元。营收和净房地产收入大增主要由于今年4月ESR与亚腾乐歌物流信托（ARA Logos Logistics Trust）合并后的贡献。

*新加坡航空公司（SIA）星期二闭市后宣布，集团将以38亿6000万元，赎回2020年发行的可转换债券。赎回款额相当于债券本金的110.4％。新航透露，将动用现有现金储备来赎回这批债券。

*丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）星期二闭市后发布业绩显示，截至9月底的第二季每单位派息同比增加3.5％至2.248分，可派发收入同比上升15.6％至1亿零800万元，主要因为资产规模已扩大。信托第二季总营收同比增加11.4％至1亿8400万元，净房地产收入增10.8％至1亿6000万元。

*吉宝房地产投资信托（Keppel REIT）星期二闭市后发布业绩显示，截至9月底的首九个月可派发收入同比增加3.4％至1亿6540万元，可派发收入增加主要是因为在2021年5月收购的吉宝湾大厦（Keppel Bay Tower）的贡献。集团宣布，今后五年至2026年信托的20周年，它将从累积资本收益当中拨出共1亿元派发给单位持有者，每年派发2000万元（半年派发一次），以酬谢他们的支持。