陈诗龙：发展再生能源需庞大资金 推动跨境合作有助融资

（早报讯）东南亚极具发展再生能源的潜力，但是这些项目往往需要大规模的投资，而且融资不易。要克服资源方面的局限，各国政府应该加强跨境合作，并共同推动洁净能源贸易。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生说，东南亚集合了不同的国家，各国生产和购买洁净能源的能力大不相同。若能拥有更广泛的消费群愿意购买洁净能源，就能奠定基本需求。进而增加例如跨境电网和其他再生能源项目的融资选项。

陈诗龙星期三（10月26日）为第九届亚洲清洁能源峰会致辞时用了不少篇幅，谈论跨境合作和洁净能源贸易的重要，并例举了我国最近参与的一些项目，包括提升启用近40年的新马电力网络互连器，以及与柬埔寨签署能源合作谅解备忘录。

新马电力网络互连器今年8月完成提升，现可承载约1000兆瓦的双向电流，承载量比提升前的约500兆瓦增加一倍。

互连器于1983年启用，当新加坡或马来西亚其中一方的电力系统发生问题时，另一方就能通过互连器输送电力相助。近年来，除了邻国互助之外，互连器也在加强区域电力连通方面扮演重要角色。

我国星期三与柬埔寨签署了能源合作谅解备忘录，为两国之间的跨境洁净能源贸易铺路，包括投资和发展柬埔寨的再生能源。

为期三天、由新加坡可持续能源协会主办的亚洲清洁能源峰会，是新加坡国际能源周的系列活动之一。