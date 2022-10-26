李显龙总理致函祝贺苏纳克受委英国首相

（早报讯）李显龙总理星期二（10月25日）致函苏纳克，祝贺他受委英国首相，并希望新英双方能共同努力，加强两国长久且友好的双边关系。

外交部星期三早上公布李总理写给苏纳克的贺函。

李总理在贺函中说，苏纳克出任首相之际，世界上许多国家正面临重大挑战，须要处理因地缘政治紧张局势、乌克兰战争和通胀率上升而产生的复杂问题。“各国应共同努力应对这些挑战并探索合作机会，这是重要的。”

李总理重申，新加坡和英国都坚定支持基于规则的多边秩序，以及维护国际法的必要。“我们双边关系的基础也很牢固。两国拥有强大的历史和民间关系纽带。我们的合作横跨许多领域，包括贸易与投资、安全与防务、研究与创新。”

去年6月，时任英国财政大臣苏纳克与我国国务资政兼金融管理局主席尚达曼签署一项谅解备忘录，建立新英之间的金融伙伴关系。李总理在贺函中也重申新加坡对金融伙伴关系的承诺。这项伙伴关系将促进更紧密的监管合作，并刺激就业、贸易与投资。

李总理说，新英双边合作也已扩大到传统领域之外，涵盖数码经济和绿色经济等新领域。新英两国今年2月签署，并于6月生效的数码经济协议，标志着两国一个里程碑，为新英企业开启了新的增长前景。李总理说：“我很高兴我们的官员已开始制定绿色经济合作框架，这可为我们的人民和企业创造新机遇。”

李总理也祝愿苏纳克在促进英国的稳定与团结，以及为英国人民建设更美好和更繁荣的未来方面，一切顺利。他说，希望苏纳克在处理紧迫的优先事项和他的充实议程中，能继续与新方共同努力，加强新英两国长久且友好的双边关系。李总理也期待与他合作，加强两国“展望未来的伙伴关系”（Partnership for the Future）。