本地股市星期三早盘上涨29.38点

（早报讯）美股连续上扬和信托股良好的业绩，推动海指上扬。本地股市星期三（10月26日）延续涨势，高开高走，站稳3000点。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数上涨29.38点或0.98%，报3013.53点，盘中最高点是3020.52点，最低点2987.6点。

辉立证券投资组合经理韩巍博士接受《联合早报》采访时说，美股延续上涨，让市场的之前的恐慌情绪得到释放。在信托股的带动下，星期三海指大幅走高。

他认为，本地股票已严重超卖，如信托股和科技板块等。投资者已开始逢低买入，回流的资金会支撑指数站稳3000点，并有机会继续反弹至接近3100点。

近期美元指数和美债持续走低，让市场情绪好转。澳洲国民银行（National Australia Bank）外汇策略主管阿特里尔（Ray Attrill）说，对于美元已见顶的判断可能还为时过早，但增速确实放缓。

富达国际（Fidelity International）投资总监凯瑟琳·杨（Catherine Yeung）则说，市场情绪仍非常脆弱，现在大家关注的仍是利率和通胀问题。她认为到年底，市场会再次波动。

其他亚太地区股市全线上扬，深圳和香港股市分别大涨2.32%和2.29%；上海和东京股市也分别上涨1.42%和1.04%，首尔、台湾和悉尼涨幅介于0.14%至0.93%。

海指成份股方面，23只上涨，四只持平，三只下跌。其中所有信托股均上涨明显，涨幅介于2.74%到6.04%。

领涨的是凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）和新翔集团（SATS），分别起6.04%至1.93元，以及起4.72%至2.66元。

领跌的是怡和合发（Jardine Cycle & Carriage）和泰国酿酒（Thai Beverage），前者跌1.89%元至30.62元；后者跌0.88%至0.565元。

活跃股方面，胜科海事（Sembcorp Marine）和扬子江船厂（Yangzijiang Shipbuilding）居前，成交量分别为2065股和1485万股，两者分别上涨2.86%和2.52%。