易华仁：要企业采纳可持续发展 政府须创造环境包括进行监管

（早报讯）要让企业采纳可持续发展，并不能仅依靠企业本身有发自内心的“崇高意图”，关键是政府要创造激励企业采纳可持续发展的环境，包括进行一定程度的监管，例如征收碳税。

主管贸易关系的交通部长易华仁星期三（10月26日）在新加坡创新与科技周（SWITCH）的“炉边对话”（fireside chat）会上答复提问时，发表了以上看法。

有观众认为，推行可持续发展不应该过于着重测量，而应该看企业是否有想要采纳可持续发展的纯粹用心。

对此，易华仁说：“我认为崇高的意图（noble intention）非常重要。但是，如果我们仅仅依靠崇高的意图，我认为我们将无法快速行动。”

“我们都将依赖所有人要做出明智的长期决定……有很多人会做出权衡，然后说我现在不能专注于那个（可持续发展），因为我有更迫切和实际的东西要做。这并不意味着它们的动机不纯，它们只是采取了非常务实的做法。”

因此，重要的是，政府必须创造激励企业采纳可持续发展的环境，这包括采取一定程度的监管，例如征收碳税（carbon tax）。

“我们必须确保公司在决策中对这种外部性（externality）进行定价。所以一旦你给碳定价，每个人都会自然而然地开始计算（碳价），他们会知道，当我这样做的时候，都有一个后果。这并不表示就与良好的动机有所相违。”

在谈到测量的重要时，他指出，对企业来说，能测量或衡量出来的事物才能够做得成。“如果不衡量利润，就很难知道自己是否表现良好……所以测量有一定的作用，但不能排除所有其他元素”。

星期二开始的新加坡创新与科技周的年度大会为期四天，展会和一系列活动在圣淘沙名胜世界举行。主办单位是新加坡企业发展局。