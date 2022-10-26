PME专责小组九大建议已落实八项

（早报讯）负责支援白领雇员专责小组的工作取得显著进展，去年提出的九大建议中，有八项已落实或执行中，但有关为失业者提供援助金的建议，有待政府回应。

全国职工总会和新加坡全国雇主联合会在2020年设立的专业人士、经理和执行员（Professionals, Managers and Executives，简称PME）专责小组，去年10月建议设立一套全国支援框架，为非自愿离职者提供失业援助金，并协助他们重返职场。

联合领导PME专责小组的职总助理秘书长郑德源星期三（10月26日）在记者会说，职总无法单独执行提供财务援助的建议，并指出在落实失业援助金计划前，须有全盘考量，包括是否可负担和长期持续，及须配合积极的劳动市场政策。

担任小组顾问的职总秘书长黄志明说：“职总将继续针对PME的失业援助，寻求政府支持，人力部目前正在检讨这项建议。如果落实，将能在失业的PME最需要的时刻，提供援助和支持。”

专责小组在听取超过1万名雇员和商界领袖的反馈后，发现白领雇员整体上比较担心失业问题，也认为他们在与工作相关的培训方面需要更多帮助。因此九大建议涵盖四大面向，即促进职场公平、为非自愿离职者提供失业援助金和福利、确保中年白领获得更多受聘机会，及帮助白领提升技能和争取擢升。

另一方面，PME专责小组联合主席、雇联执行理事长沈锦源说，负责人事的人力资源专员角色日益重要，在劳资政伙伴合作下，目前已有近6000人取得人力资源专业认证（IHRP）。

专责小组的目标是在2025年，让本地约三分之一或1万2000名负责公司人事事务的雇员，取得专业认证，以进一步提升各企业的人力资源标准和实践。