大华银行扩大零工计划 助妇女重返职场

（早报讯）大华银行扩大零工计划Gig+U，让有看护责任的女性以灵活制度到银行任职。

此外，大华银行集团科技与营运学院（UOB GTO Academy）将为它的员工提供持续学习和发展的平台，为现有及新晋的运营和科技相关员工在银行开展事业。

这两项计划在星期三（10月26日）大华银行年度Better U节日上公布。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰在主持推展仪式时说，金融行业在2016年至2020年之间增加了2万个就业机会，是增长和就业的主要动力。最近更新的金融服务行业转型蓝图提出了把握增长机会的策略，进一步发展新加坡为主要的国际金融中心。新加坡金融管理局预计，这将在2021年至2025年之间，每年创造3000至4000个额外工作机会。

大华银行集团人力资源主管唐自强表示，女性在追求事业的同时给予家庭需要的支持，必须受到鼓励。在Gig+U扩大到包括有看护责任的妇女之后，她们再也无需在事业和家庭之间做出选择。

目前，Gig+U妇女计划为因为家庭责任而需要更大工作弹性的妇女，提供200个本地全职和兼职就业机会，这些女性包括新生儿的母亲、负起照顾老人的责任和那些在职业中断一段时间后希望回归职场的妇女。

科技与营运学院将让5000名科技和营运职员获得技能提升和认证。新毕业生和崭露头角的专业人士也可以在计划下争取实习机会。

除此之外，学院也与新加坡科技大学（SIT）、新加坡管理学院（SIM）、新加坡国立大学（NUS）和新加坡银行与金融学院（IBF）签署合作谅解备忘录，进一步发展员工的技术专长和软技能。