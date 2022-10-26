为申请当永久居民 男子用假文凭惹官司

（早报讯）想要让孩子在我国上学和生活，中国籍企业家为了申请永久居民，花百万元“投资”本地公司，还买假美国学士文凭来申请工作准证，星期三（10月26日）被判坐牢七周。

被告余华杰（译音，37岁）星期三早上承认两项抵触雇用外来人力法令的罪名，其余两项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，被告是在2018年考虑让孩子来狮城上学生活，因此想要申请成为新加坡永久居民。

他当时找上了在中国自称是“移民顾问”的男子，对方名字叫“彬彬”，他跟被告说，只要肯投资新加坡某家公司100万元，就能够申请永久居民。

花1万美元买假文凭 月入5000元至1万元

被告同意计划，2018年底转了100万元给“彬彬”，但后者说被告也得申请工作准证，要他再花1万美元，买一张美国某私人大学的假学士文凭用来提交表格。

被告2019年2月成功申请到工作准证后来到新加坡，为了掩人耳目，每个月收取了5000元至1万元的薪水，却从未在公司工作。

人力部接获通报后介入调查，并在2021年3月逮捕被告。

代表人力部的主控官说，当局仍在对另外两名同伙进行调查。

主控官指出，任何人为了进入我国而欺骗当局都必须入狱，以儆效尤，并指被告的罪行还比一般严重，填写的身份资料除了名字、年龄、性别外，其他全都是假的。不但造假工作，薪水不真实，甚至用了假学历。