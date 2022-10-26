达士岭四房式组屋 137万元转售创新高

（早报讯）达士岭组屋一高楼单位以137万元转手，创下四房式组屋转售价新高。

根据建屋发展局网站资料，位于广东民路第1D座的一个46至48楼单位，本月以137万元转手。该达士岭单位面积是93平方米，地契剩余87年4个月。

99集团产业研究部主管傅颖宽告诉《新明日报》，这是本地至今最高价的四房式转售组屋。

他说，一般上买卖双方签定选购权书后，还需要一段时间完成交易手续，因此相信这笔交易可能在降温措施上月底宣布前已经谈妥。

傅颖宽认为，降温措施宣布后，接下来几个月本地的百万组屋成交数相信会有所下降。

“不过，达士岭摩天组屋有着独特的设计，也不受黄金地段组屋模式10年最低居住年限的限制，相信仍有一定吸引力。”

橙易产业研究与咨询部总监孙燕清受访时指出，目前市中心面积相若的公寓单位售价高于300万元，市中心边缘的新公寓也要210万元左右。

“这个位于市区的转售四房式组屋，相对更有吸引力。”

孙燕清也指出，根据最新措施，55岁及以上者从私宅搬到四房式或更小型的转售组屋，无须遵守等待期。

“再加上市区的四房式单位数量有限，买家或预期未来这方面的需求依然会强劲，所以才在措施公布后依然完成高价交易。”

另外，ERA产业研究与咨询部主管麦俊荣之前告诉《新明日报》，相信下来两三个月直到农历新年，百万转售价组屋单位必然会减少，但年后或会回升。他指出，降温措施才宣布不久，很多人会先选择观望一阵子。

另外年尾本来就是市场淡季，加上今年又是疫情后首个年底长假，更多人出国，交易量自然会少。但能以百万成交的组屋单位必然有其吸引买家的特点，相信还是会有需求。