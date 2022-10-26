淡马锡旗下公司投资1.5亿元于城贸控股

（早报讯）淡马锡控股（Temasek）旗下独资子公司65 Equity Partners投资1亿5000万元于城贸控股（Cityneon），成为城贸控股的机构投资者及股东之一。

65 Equity Partners与城贸控股星期三（10月26日）联合发布消息时也指出，城贸控股将重塑品牌。

这是继城贸控股在4月间完成一轮私募股权集资，筹得2亿3500万元之后的另一项投资。城贸控股筹集的这些资金，将用于进一步推动和实现集团的增长和抱负。

联合文告说，城贸控股现有的主要机构投资者和股东是：中信资本（CITIC Capital）、兰亭投资国际（Pavilion Capital）、经济发展局投资公司（EDBI）、卡塔尔的Doha Venture Capital和狮诚控股（SeaTown Holdings International）、资深企业家和投资者高振顺，以及城贸控股执行主席兼集团首席执行官陈益智。65 Equity Partners如今加入成为主要机构投资者和股东之一，为集团的未来组成一个新的和强大的投资者基础。

65 Equity Partners首席执行官陈崇礼说：“我们很高兴能与城贸控股的管理团队在它下一阶段的发展中合作。城贸控股拥有独特的业务，它提供基于知识产权（IP）的沉浸式娱乐，在全球范围内建立了由高质量IP资产组合支持的领先优势。这项投资在战略上与我们的任务一致，即支持由创始人和企业家领导的高增长、领先的企业，帮助他们扩大规模，实现他们的增长愿望，并协助这家公司最终挂牌上市。”

文告说，城贸控股所筹集的资金将战略性地用于集团的全球增长战略，包括拓展新的市场、收购新的IP、通过公司内部的研发部门建立科技能力、建立新的和有盈利的业务，以及加强集团的资产负债表。

城贸控股也宣布将把品牌重塑为“NEON”。它说，重塑城贸控股品牌是由集团强化的愿景驱动——集团要成为沉浸式娱乐的全球领导者，同时保持与65年的传统联系。