尚达曼：新加坡助推动亚洲可持续发展 参与金融市场绿化

（早报讯）新加坡决心发挥自身作用，连接全球市场，支持和推动亚洲的可持续发展，尤其是参与金融市场绿化。

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼星期三（10月26日）出席新加坡金融市场协会（FMAS）和彭博社共同主办的亚洲金融市场论坛2022年，他发表预录演讲时指出这点。

他说，金融业对解决可持续挑战，以及整个亚洲乃至全球的经济发展面临更广泛挑战至关重要。“新加坡计划与世界各地一起发挥积极作用。”

负责新加坡金融管理局事务的尚达曼强调，增强公私伙伴关系将是关键之一，因为公私伙伴关系将是未来五至30年摆脱气候危机的唯一办法。

他还说，解放整个亚洲的增长也至关重要，不断创新将是另一关键。创新作为金融业的核心，涉及到数码化、技术，以及允许起步公司颠覆市场。

谈及经济前景时，尚达曼说，滞胀已经到来，经济增长将放缓，甚至可能出现衰退，人们必须认真思考如何在不造成太大损害的情况下摆脱滞胀。

他也说，尽管身处不确定时期，地缘政治风险挥之不去，全球面对诸多长期挑战，像气候变化、疫情反复和丧失生物多样性的后果，不过人们必须建立积极态度，不应期望这些不确定因素会自行消退。

与此同时，文化、社区及青年部兼贸工部政务部长陈圣辉在会上演讲时说，新加坡继续维持中立，致力为全球商业营造有利环境。“尽管一些国家闭关自守，采纳保护主义举措，但新加坡将继续保持开放，并与世界连接。”

他也说，全球经济正朝可持续发展迈进，在绿色金融和碳服务等领域创造令人振奋的新机遇；作为国际金融枢纽，“新加坡已做好准备通过资本和绿色金融的中介支持经济绿化。”