政府拨款1亿6500万元推动第二阶段食品科研工作

（早报讯）本地人爱吃的虾面以后可能会大部分用本地生产的食材烹煮。政府将拨款另外1亿6500万元，推动第二阶段的食品科研工作，包括增加本地农场所能生产的食品种类，并将更多重心放在应对食品安全的挑战上。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期三（10月26日）在新加坡国际农业食品周晚宴上致辞时宣布，当局将为新加坡食品故事科研计划（Singapore Food Story R&D Programme）提供另外1亿6500万元的拨款，加上之前的第一笔1亿4400万元拨款，这项计划的总拨款额超过3亿元。

领导计划的新加坡食品局发文告说，新资金将用于推动第二阶段计划SFS 2.0，支持水产养殖、农业、未来食品及食品安全领域的研究项目。

这包括用基因和育种方法，改善农作物和鱼类的生产和营养质量；研发营养、口味和质地更佳的未来食品；建立更快的非动物分析方法来支持新型食品的安全评估。详情会在明年公布。

食品局说：“我们希望通过与业界合作，为本地研究机构建立强大的研发能力基础，加强在农业和水产养殖业采用利于生产、具气候抗御能力、创新和可持续的技术。”

新加坡食品故事科研计划于2019年推出，旨在支持我国加强食品保障和达成“30·30愿景”的目标，争取在2030年让本地出产的农产品能满足国人30%的营养需求，同时取得经济效益。到目前为止，这项计划已支持超过40个项目。

王瑞杰说：“投资额显著增加，反映了我们对保障食品安全的承诺，以及我们相信农业食品领域的价值和潜力。”