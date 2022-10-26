淡马锡控股高层人事变动

（早报讯）淡马锡控股（Temasek Holdings）高层人事将出现变动，担任首席财务长已超过16年的梁慧玲将在明年1月1日卸任，副首席财务长方静仪到时将接任首席财务长。

淡马锡总裁陈崇礼也将卸任，以专注领导淡马锡独资的投资公司65 Equity Partners。此外，首席法律官白淑兰将休有薪长假，并在7月出任新职务。

这将是淡马锡控股一年前委任狄澜（Dilhan Pillay）为执行董事兼首席执行长以来，最大的一次高层人事变动。

彭博社星期二（10月26日）报道这项消息，并指淡马锡已证实了此事。

彭博社指出，对包括淡马锡在内的投资者来说，这个管理改革正处于困难时期。截至3月31日，淡马锡管理着4030亿元资产。淡马锡超过五分之一的资产在中国，由于中国的冠病疫情防控措施和对房地产及科技等行业的打击，中国今年的情况相当严峻。中国的基准股票指数今年以来下跌了26％。

方静仪在2011年加入淡马锡，出任现职之前，曾负责专注于中国的领导职务以及主管金融服务资产组合。梁慧玲则将继续担任新加坡市场统筹总裁。

淡马锡发言人说，这些变化是“公司内部关键领导职位接班计划的一部分，这个演变形成的高级领导团队，将带领淡马锡经历直到2030年的旅程及更久的未来。”