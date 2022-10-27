星期四开盘可关注股票

（早报讯）多家美国科技巨头公布的业绩不及预期，导致市场风险偏好情绪回落，美国星期三（10月26日）隔夜股市涨跌互现，道琼斯工商指数微涨2.37点，收于31839.11点；标普500指数则收跌0.74％，报3830.60点；纳斯达克指数大跌2.04%，报10970.99点。

新加坡海峡时报指数星期三重新站上3000点，闭市报3008.38点，上升24.23点或0.81％。本地股市全场成交量13亿8000万股，总交易额11亿4000万元。上升股309只，下跌股191只。

亚太区域股市星期四（27日）开盘涨多跌少。首尔和悉尼股市分别上涨1.14%和0.56%，而东京股市则下跌0.04%。

星期四可关注的本地股票：

*吉宝企业（Keppel Corp）星期三盘后宣布，集团旗下的吉宝置业（Keppel Land））通过子公司上海茂伟投资咨询有限公司脱售了上海金居置业发展有限公司的全部股份，成交价为9亿6700万人民币（约1亿9600万新元）。其中，除用于收购对价（consideration）的4亿5600万人民币外，3亿零600万人民币将用于偿还向金居置业提供的贷款；另有2亿零500万人民币是金居置业应付给茂伟投资的股息。

*吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）星期三盘后发布业绩报告，截至9月底第三季每单位派息同比增加5.0％至2.585分；在新收购和落成的产业贡献的带动下，可派发收入同比增加9.0％至4690万元。信托第三季总营收同比微增1.4％至7030万元，净房地产收入同比微增0.5％至6410万元。

*奕丰集团（iFAST Corp）星期三闭市后发布业绩报告，截至9月底第三季净利大幅下滑78.3%至163万元，净利下滑除集团在印度业务的减值费用和奕丰环球银行（iFAST Global Bank）经营亏损外，集团的经营成本也大幅上升。集团每股盈利为0.69分，去年同期为2.64分。集团董事会建议派发每股1.30分股息，与去年同期持平。派息日为11月18日。

*远东酒店信托（Far East Hospitality Trust）星期四盘前公布业绩，截至9月底的信托第三季可派发收入同比上升12%至1514万元。信托总营收同比上涨2％至2118万元，净房地产收入上涨7.8％至1975万元。营收增长主要受益于信托酒店业务增长的带动。

*新丝路镍业（Silkroad Nickel）星期四盘前宣布，因对集团的无条件要约已于10月25日结束，集团向新交所提出停牌要求。