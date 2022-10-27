五食品科研项目获食品局资助780万元 研究室内蔬菜健康和营养保存

（早报讯）五个食品科研项目在可持续城市食品生产科研计划下，获新加坡食品局资助780万元，以研究如何管理室内蔬菜健康，并保持蔬菜营养和品质。

人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨医生星期四（10月27日）在首届全球农业食品科学研讨会上致辞时，宣布这项消息。

我国政府2019年宣布拨款1亿4400万元推动新加坡食品故事科研计划，食品局同年推出首轮征集计划书（grant call）活动，并在去年4月为12个获选项目资助超过2300万元。

第二轮征集计划书活动去年11月12日推出，今年1月26日截止。食品局共收到学术界、研究机构和企业提呈的超过30份提案，当中不乏与亚太和欧洲等国际伙伴合作的项目。

五个获选项目的参与机构包括新加坡国立大学、南洋理工大学、共和理工学院、淡马锡生命科学研究院、新加坡科技研究局和国家公园局。

一些项目将研究如何开发室内农作物保护技术，以提高产量和资源效率，并降低室内生产蔬菜的成本；一些则开发具成本效益和能源效率的解决方案，以延长蔬菜保质期和营养保存，并减少蔬菜在收成后与保存期间的耗损。

许宝琨说，政府将继续与农业食品公司、高等学府和研究机构紧密合作，促进更多科研合作机会，以加强我国食品生态系统的科技能力，让新加坡转型成为区域农业食品创新枢纽。