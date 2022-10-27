女皇镇推出第二批社区关爱组屋 共240单位

（早报讯）女皇镇11月推出第二批融入亲乐龄设计的社区关爱组屋，共有约240个单位让年满65岁年长者申购。

即将推出的第二个社区关爱组屋（Community Care Apartments）位于女皇镇预购组屋项目Queenstown Canopy，毗邻其他座的三房式及四房式组屋。特意把社区关爱组屋与其他房型单位融合在同一预购组屋项目，是为促进跨代关系，提升社区凝聚力与包容。

2021年在武吉巴督推出的首批社区关爱组屋则属于独立项目，没有其他房型。这一项目的申购率为4.2。

根据国家发展部、卫生部和建屋发展局星期四（10月27日）发的联合文告，Queenstown Canopy位于女皇镇保健区内，组屋介于六楼至40楼，沿着铁道走廊的组屋较矮，让后方组屋居民也能欣赏绿意盎然的风景。

国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪（中）星期四（10月27日）参观位于建屋局中心的展览，了解将在下月推出的女皇镇社区关爱组屋设施。（李冠卫摄）

社区关爱组屋居民除了能在每层楼的社区空间和邻居交流，也可到设在预购组屋项目内的活跃乐龄站、亲乐龄设计的ActiveSG健身房、顶楼社区花园等，享有活跃的晚年生活。

附近也有女皇镇购物中心、多座小贩中心及巴刹、亚历山大医院等设施。

可选择屋契介于15年至35年的单位

社区关爱组屋申请者和配偶都须年满65岁，他们可选择屋契介于15年至35年的单位（以五年为一个间隔），前提是屋契必须足以让他们都居住至95岁。

每户屋主也须购买基本服务配套。根据配套，社区经理会帮助居民安排所需的护理服务和解决简单的家居维修问题等。若有需要，居民也可优先入住亚历山大医院的疗养院。

屋主可选择每月或每三年支付一次基本服务配套费用。若选择按月付款，费用为164元，屋主也需在屋契刚开始时支付1968元的保证金。每三年付款的费用为6200元。

换言之，15年屋契的屋主若选择每月付款，他们须支付的基本服务配套费用一共为2万9520元。若选择每三年付款，费用总额为3万1000元。卫生部会定期评估并调整费用。

武吉巴督社区关爱组屋15年的基本服务配套价格则从2万2000元起跳。

公众可从星期五（10月28日）起至明年3月31日，到建屋局中心参观女皇镇社区关爱组屋实体展览。