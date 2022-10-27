金管局：高通胀 低增长 全球经济已进入危险“失衡阶段”

（早报讯）由于外部需求持续放缓，与贸易有关的行业可能拖累我国2023年的经济增长。

本地旅游相关和面向消费者的行业在短期内仍能维持复苏，但经济重新开放带来的压抑需求将逐渐消散，这些行业的增长势头也将开始放缓。

新加坡金融管理局星期四（10月27日）在半年一度的《宏观经济评估》报告中指出，全球经济正处于一个复杂的关口，通胀和增长动能都在恶化。

和去年相比，全球通胀率预计将在2022年达到5.4％的数十年高点，然后在明年放缓到3.2％。

先进经济体和主要亚洲经济体同步放缓，全球经济增长预计将进一步减速，并保持在趋势水平以下，直到2023年下半年才逐步回升。

金管局预测，全球经济在2022年放缓至3.3％，2023年将进一步放缓至3％。

我国2022年的经济增长将达到3％至4％，2023年将放缓到低于趋势水平。

我国去年的经济增长主要由贸易行业所驱动。金管局指出，今年的经济增长驱动力重新平衡，贸易相关、现代服务、国内导向和旅游相关行业做出了广泛的贡献。

然而，这些行业的增长势头在2023年可能会减弱。首先，通胀维持在高水平和经济不确定性，可能会抑制消费情绪。

其次，人们对于海外旅游的压抑需求可能大于在国内消费，居民的出境旅游人次仍然大大低于冠病疫情前的水平。