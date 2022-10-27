我国最高摩天大楼 以竹林为设计灵感

（早报讯）如何完美结合未来讲究工作与生活平衡的新要求，在高度密集的空间增添比一般摩天楼更多的绿意，同时注入可持续发展的环保元素，将是我国最高楼珊顿大道8号的特色。

这座63层高的摩天大楼，位于丹戎巴葛地铁站对面的安盛保险大厦（AXA Tower）原址，高305米，预计在2028年落成。到时，它将超越同在这区的284米高的国浩大厦（Guoco Tower），为办公时间以外的中央商业区注入更多生活气息。

有别于传统市中心摩天高楼充分利用每寸容积率的圆筒性建筑设计，这座综合用途摩天大楼以刚柔并具、群落而生的竹林为设计灵感泉源，把不同用途的空间错落交叠地组合起来，节节相扣，层层升至金融中心的天际线，再由香槟色系的赤土架构贯穿每层楼的高性能玻璃幕墙，展现作为新地标的不同姿态。

大楼的公共绿色空间约有1万平方米，超过其占地面积的20%，二楼的餐饮区设有绿色空地，特别栽种能吸引鸟类和蝴蝶的植物。

负责建筑设计的是知名美国建筑设计公司Skidmore, Owings & Merrill (SOM)，SOM也是位于迪拜的世界最高摩天楼哈利法塔的建筑设计公司。

公司合伙人穆斯塔法·阿巴丹（Mustafa Abadan）日前接受《联合早报》专访时说，珊顿大道8号从设计及建造着手，采用更多可持续创新技术及材料，以期能获建设局颁发的绿色建筑标志白金认证，在能源耗费方面比同类别的建筑物少55%。