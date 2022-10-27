本地股市星期三早盘下跌5.55点

（早报讯）美国10年期和三个月期的国债收益率出现倒挂，市场对联储局加息幅度出现分歧。本地股市星期四（10月27日）开始横摆，继续保持3000点的重要关口。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数下跌5.55点或0.18%，报3002.83点，盘中最高点是3018.35点，最低点2995.28点。

泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》访问时说，10年和三个月期的美债收益率出现倒挂，暗示美国经济将出现衰退。为避免硬着陆，美国联邦储备局可能会放缓加息步伐。加拿大央行刚宣布加息50个基点，让市场也看好联储局可能会转鸽。

对于海指，她认为，早盘继续回升至3000点以上，稳定了市场情绪。不过，以此推断指数将继续上扬还为时过早。她指出，与美国大公司的业绩报告等其他市场因素相比，利率的走势才是关键。

澳大利亚国民银行市场经济师纽金特（Taylor Nugent）说，市场预测联储局收紧政策将减缓，致使美债收益率走低。加拿大央行的加息幅度低于预期，市场认为联储局也会效仿。

Ameriprise Financial的私人财富顾问达乌德（Nancy Daoud）则认为，通货膨胀问题并没有解决，联储局不会放缓加息步伐。

其他亚太地区股市涨跌不一，香港股市上涨1.76%，引领亚太股市；首尔、台湾和台湾股市涨幅介于0.56%至1.36%；深圳、上海和东京股市则小幅下跌，跌幅介于0.01%至0.22%。

海指成份股方面，11只上涨，六只持平，13只下跌。

领涨的是香港置地（HongKong Land）和丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust），分别起2.06%至3.97美元，以及起2%至1.53元。

领跌的是新翔集团（SATS）和凯德投资（CapitaLand Investment），前者跌1.89%至2.6元；后者跌1.58%至3.11元。

活跃股方面，胜科海事（Sembcorp Marine）和扬子江船厂（Yangzijiang Shipbuilding）居前，成交量分别为6568股和3634万股，前者下跌0.83%，后者上涨0.82%。