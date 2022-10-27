乌节圣诞大街欢11月12日登场

（早报讯）一年一度的“乌节圣诞大街欢”今年全面回归，除了华丽璀璨的圣诞灯饰，还有外国游客和本地访客喜爱的圣诞村、工作坊和街头演唱等活动。

迈入第39个年头的“乌节圣诞大街欢”（Christmas on a Great Street）将从11月12日举办至明年1月2日。全长3.1公里的路段会有171个灯柱披上圣诞装，沿路104棵树也会使用较节能的LED白色圣诞灯饰。树上的灯饰会在圣诞节以后换上粉红色面貌，在延续环保概念的同时，以浪漫的气息迎接农历新年和情人节。

“乌节圣诞大街欢”除了华丽璀璨的圣诞灯饰，还有外国游客和本地访客喜爱的圣诞村、工作坊和街头演唱等活动。（邬福梁摄）

因冠病疫情的缘故，过去两年的活动只能缩小规模举办，今年首次全面回归。

乌节路商联会主席邵在忠在星期四（10月27日）举办的记者会上指出，如今大部分防疫措施已解除，乌节路也开始接待来自全球各地的旅客，因此今年的活动特别有意义。

他说：“我们的灯饰会结合更多与公众互动和试验性的元素。除了圣诞村的回归，还通过扩增实境让乌节路的空间活灵活现，沿路还有投影和佳节音乐，让访客边步行边享受。”

圣诞村12月7日至明年1月2日在义安城户外广场举行，除了多个美食摊位，还包括多种游乐设施、手艺工作坊以及现场音乐表演等。

去年首次推出的3D巨型夜间投影表演，今年再次绚丽登场。与之前不同的是，投在文华购物廊外墙的虚拟烟花秀等画面，会从原本的一面外墙扩大至两面，每晚7时至10时为访客呈现较壮观的感官体验。