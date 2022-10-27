路过见车祸 车长停车勇救三人

（早报讯）汽车与货车相撞后冒烟，巴士车长停车救人。

这起车祸于10月23日凌晨12时许，发生在采士华路（Chatsworth Road）和东陵路（Tanglin Road）的交界处。

根据读者提供的照片，一辆汽车和货车相撞后停在路边，车头损毁严重，地上散落着零件。

据悉，贴着私召车标志的汽车内除了男驾驶，也载着一名乘客。货车上只有一名司机。

热心读者告诉《新明日报》，一辆132线路的巴士事后经过，车长见状赶紧下车协助涉事者脱困。“车长一人救下三人，真的很棒。”

这名伸出援手的新捷运车长是罗康豪（33岁）。他受访时透露，驾驶时发现前方车祸有烟雾冒出，涉事两车内还有人。由于担心起火，他赶紧停车，向车上的两名乘客说明情况后跑上前帮忙。

罗康豪先搀扶汽车乘客到路边休息，再回去协助受困的男驾驶。

“车门卡住，我放低驾驶座，让他爬到后座，再从后门逃生。”

另外，两名巴士乘客下车，协助车长救出货车司机。

警方受询时证实接获车祸通报。发言人表示50岁的汽车男驾驶，以及27岁的小货车男司机在清醒的情况下被送往医院，案件在调查中。

民防部队也证实，事发后把两人送往中央医院。

通知控制中心 拨电召救护车

安顿好三人之后，罗康豪回到巴士通知控制中心，让他们拨电召救护车。

“万一什么都不做，车子又起火，良心会很过意不去。能确保他人安全，我自己也觉得安心。”

罗康豪担任巴士车长已有五年，这是首次遇到意外状况。

新捷运客户体验与企业联络副总裁（特级）陈贵珍也夸奖车长的表现。她说：“庆幸车长康豪刚好路过事发地点，他机警且勇敢的举动帮上了忙。”

陈贵珍对车长的举动感到无比自豪，并赞扬他在紧急情况下展现出职责范围以外的公共精神。