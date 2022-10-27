傅海燕：期待新马在水供安全与气候防护领域合作

（早报讯）新加坡和马来西亚是近邻，气候变化导致的突如其来强降雨或长时间干旱等极端天气，对新柔长堤两岸都会造成很大的冲击，水供安全也是双方共同面对的挑战。

永续发展与环境部长傅海燕星期四（10月27日）上午接待马国国家元首苏丹阿都拉参观位于樟宜的新生水访客中心时，在欢迎词中对表达了对新马在水供安全和沿海地区与洪水防护方面密切合作的期待。

她指出，新马是拥有共同历史的近邻，两地人民亲情和友谊深厚，并在多个领域有着密切的合作，双方牢固的关系也普遍存在于政界、政府部门、私企和民间，这对应对未来的挑战来说，是很大的助力。

新马多年来一直保持着合作关系，包括在冠病疫情暴发时尽一切努力维持必需品的流动，派驻柔佛河自来水厂的新加坡公用事业局工作人员也能继续往返。傅海燕说：“我们要感谢马来西亚政府，在这个困难时期表现出的睦邻精神。”

新加坡是在2002年开始落实“新生水”计划，通过一系列的过滤和消毒程序，让回收的废水重新符合世界卫生组织的饮用水标准。新生水访客中心也成为向人们介绍水再循坏的机构，让新加坡人放心使用和饮用新生水。

新生水是新加坡水供的“四个水龙头”之一，其他水源包括本地降雨、海水淡化以及向马国购水。