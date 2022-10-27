本地股市站稳3000点水平以3015.24点收市

（早报讯）投资者预期各国中央银行有望减缓加息，推动星期四（10月27日）的亚太股市普遍收高。新加坡海峡时报指数微升0.23％,或6.86点，站稳3000点水平，收市报3015.24点。

ING集团区域研究主管卡内尔（Robert Carnell）说，联邦储备局下个星期的前瞻指引非常重要，因为央行的收紧政策立场似乎有所软化。

本地股市全天的交易量10亿5600万股，交易额10亿2100万元。上升股279只，下跌股214只。

领涨的是DFI零售集团（DFI Retail Group Holdings），攀升3.42％至2.12美元；吉宝数据中心信托（Keppel DC REIT）上扬2.30％至1.78元；丰树物流信托（Mapletree Logistic Trust）收高2％至1.53元。

领跌的是怡和合发（Jardine C&C），下跌1.12％至30.15元；怡和控股（JMH）下滑1.04％至45.72美元；凯德投资（CapitaLand Investment）退低0.95％,收报3.13元。

区域股市方面，中国股市因为工业利润惨淡，加上冠病疫情扩大影响投资者情绪，上海和深圳股市分别下跌0.55％和0.64％。同样下跌收盘的东京股市损失0.32％，而香港股市在投资者趁低吸纳的支持下上扬0.72％。台北、首尔和悉尼股市则收高1.55％、1.74％和0.53％。