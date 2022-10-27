因安全疏忽导致工人死亡 船厂被罚款20万元

（早报讯）一名孟加拉工人2019年在船厂因工伤意外丧命，人力部调查后以船厂违反安全条例导致工人死亡为由，罚款船厂20万元。

人力部星期四（10月27日）发文告说，这起致命事故发生在2019年5月26日，30岁的孟加拉籍工人拉曼（Rahman Zillur）在Asia Pacific Shipyard有限公司（APS）的船厂工作时，意外丧命。

拉曼是一名油漆工和喷砂工，事故当天被委派到APS船厂工作。事发时拉曼正走在船台的下水滑道上，一辆运送喷砂锅（blasting pot）到储藏室的叉车突然加速前进，冲破护栏坠入小水滑道。拉曼被叉车撞倒后，因伤势过重，当场死亡。

驾驶叉车的山姆根（Shanmugam Sivarasu）没有接受过操作叉车的训练，也不清楚叉车的刹车有问题。他的鲁莽行为导致拉曼死亡，在2022年7月21日被判坐牢11个月。

船厂主管业都瓦卡（Yeduvaka Mali Naidu）明知山姆根没有经过训练，却多次允许他操作叉车。另外，他也知道叉车的刹车有问题，却依然继续使用，还让没有受训的山姆根操作。业都瓦卡因此在2022年8月10日被判坐牢11个月。

根据人力部的调查，APS作为船厂的使用者，在确保工作场所的安全上有所疏忽，违反了工作场所安全与卫生法令。其中包括未能防止工人在工作场所擅自操作叉车、未能确保工作场所内的叉车得到妥善维修，以及未能确保只有合格的人员保养和维修叉车。

APS因为在工作场所安全上的疏忽，导致一名工人因工伤意外丧命，因此在星期三（26日）被罚款20万元。

工作场所安全与卫生督查单位处长陈仕豪说，APS在管理叉车操作方面，没有采取基本的措施，如进行适当的维修，以及确保只有受过训练的人才能操作叉车。

他说：“每个人都有责任确保工作场所的安全与卫生，管理层必须带头确保安全与卫生管理有效运作，而监管人员和员工则必须贯彻这个方针，遵守所有措施。”

人力部也强烈敦促所有利益相关者，把工作场所的安全和健康列为优先事项。