我国第三季私募股权与风险投资额 比去年同期少88%

（早报讯）在全球经济逐渐放缓之际，今年第三季度流入新加坡的私募股权（private equity）和风险投资（venture capital）资金显著减少近88%，总额估计是8亿9000万美元（约12亿5395万新元），比去年同期的73亿6000万美元显著减少。

标准与普尔全球市场情报（S&P Global Market Intelligence）在答复《联合早报》询问时，透露了上述数据。

今年9月份，我国仅吸引到2亿1000万美元的私募股权和风险投资资金，比去年同期的18亿9000万美元明显减少。今年7月份和8月份总和也仅6亿8000万美元，去年同期则高达54亿7000万美元。

根据资料，在截至今年9月30日的首三个季度，总共有220宗私募股权和风险投资项目流入我国，总值67亿4000万美元。

今年的第一季度是我国到目前为止，私募股权和风险投资最活跃的季度。这个季度总共有74宗交易，总值达31亿1000万美元。第二季度则有78宗交易，总值27亿4000万美元。

新加坡并不是单一的例子。整体而言，全球的私募股权和风险投资活动在今年9月份已显著缓慢下来，这也在一定程度上反映出全球经济开始出现疲弱，以及投资者开始谨慎的现象。

标准与普尔全球市场情报数字显示，全球私募股权和风险投资交易量已从一年前的1817宗，显著下降33.1%至1215宗。今年全球第三季度的总私募股权和风险投资交易总额是1184亿2000万美元，而去年同期的则是2817亿5000万美元，多出了超过一倍以上。

在各个区域的私募股权和风险投资活动当中，北美保持领先地位。美国和加拿大在今年9月份继续占主导地位，共吸引到403宗交易，总值149亿8000万美元。欧洲和亚太地区紧随其后，分别有378宗交易，总额95亿1000万美元和377笔交易，总额91亿7000万美元。

在9月份里，科技、媒体和电信行业吸引到最多私募股权和风险投资公司的资金。这个领域的相关交易总额达130亿5000万美元。紧随其后的是能源和公用事业领域，计80亿9000万美元，消费品行业则是33亿9000万美元。