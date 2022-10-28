星期五开盘可关注股票

（早报讯）超出预期的美国第三季国内生产总值和不及预期的大型科技公司业绩报告，让美股三大股指走势出现两极分化。美国星期四（10月27日）隔夜股市涨跌互现，道琼斯工商指数上涨0.61点，收于32033.28点；标普500指数则收跌0.61％，报3807.30点；纳斯达克指数大跌1.63%，报10792.67点。

新加坡海峡时报指数星期四（10月27日）微升0.23％,或6.86点，站稳3000点水平，收市报3015.24点。本地股市全天交易量10亿5600万股，交易额10亿2100万元。上升股279只；下跌股214只。

亚太区域股市星期五（28日）开盘全部下跌。东京股市下跌1.15%，首尔和悉尼股市也分别下滑0.66%和0.39%。

星期五可关注的本地股票：

*大华银行（UOB）盘前公布业绩报告，截至9月底第三季净利同比和环比分别大涨34%和26%，达14亿元。净利增长主要得益于银行强劲的净利息收入、贷款收入和客户资金管理收入的增加，以及信贷准备金减少。银行本季度净利息收益率（NIM）扩大28个基点至1.95%。此外，银行营收同比大涨30%至31亿8400万元。

*吉宝企业（Keppel Corp）盘前公布业绩更新，集团第三季净利同比下降，主要由于缺少了去年同期在中国集体出售项目的收益。前九个月的营收则同比增长24%至68亿元，这得益于子公司吉宝基础设施（Keppel Infrastructure）和吉宝资本（Keppel Capital）以及第一通（M1）的收入增加。

此外，集团星期四盘后发布文告，集团与胜科海事（Sembcorp Marine）签署修订合约，简化它与胜科海事的岸外与海事交易，以加速完成这个交易。双方预期这项交易将在今年底完成。

修订后最终条款和交易结构如今从合并计划改为由胜科海事收购吉宝岸外与海事（Keppel O&M）。交易完成后胜科海事将拥有现有业务和吉宝岸外与海事业务。吉宝企业的股东将获得胜科海事的新股，占胜科海事扩大后股本的49％，估计每持有1股吉宝企业股票便可得19.1股胜科海事新股

*城市发展酒店服务信托（CDL Hospitality Trusts）盘前公布业务报告更新，截至9月底的信托第三季营收同比大涨46.4%至5854万元，其中3180万元来自本地产业收入。净房地产收入大涨54.4％至3163万元，收入增加主要由本地和澳大利亚的产业贡献，但部分收入被新西兰酒店收入下降所抵消。此外，信托前九个月的营收同比大涨48%至1亿5718万元，净房地产收入同比上涨43.7%至8259万元。

*凯德雅诗阁信托（CapitaLand Ascott Trust）盘前公布业务报告更新，截至9月底的信托第三季毛利（gross profit）升至2019年第三季疫情前的约90%，其中稳定收入和成长收入分别占第三季毛利的56%和44%。毛利同比增长主要收益于七处新购产业的贡献以及现有投资组合的运营表现强劲。