第三季私宅价格环比上扬3.8％

（早报讯）我国今年第三季私宅价格环比上涨3.8％，增幅稍微高于之前一季的3.5％，持续10个季度涨势。

市区重建局星期五（10月28日）发布的第三季房地产数据显示，整体私宅价格指数为187.8，比之前预估的3.4％稍高。

各类私宅价格全面上涨，其中非有地私宅整体环比上扬4.4％，增速较之前一季的3.6％加快。代表大众化私宅的中央区以外（OCR）私宅价格增幅最大，第三季上升7.5％，高于前一季涨幅2.1％。代表中档私宅的其他中央区（RCR）私宅价格环比增长2.8％，低于前一季涨幅6.4％。代表高档私宅的核心中央区（CCR）私宅价格上升2.3％，也低于前一季涨幅1.9％。

有地私宅的价格涨幅有所收窄，第三季环比上升1.6％，低于前一季的2.9％。

若不包括执行共管公寓（EC），发展商在第三季卖出2187个新私宅单位，比前一季的2397个单位低了8.7％。

市建局数据显示，第三季共有3719个私宅单位转手，环比下跌12.2％，占整体私宅销量60.5％。截至第三季末，未售出的私宅单位数量（不包括EC）达1万5677个，低于上一季末的1万5805个。

另一方面，私宅租金继续上扬，第三季环比增长8.6％，增幅高于上一季的6.7％。