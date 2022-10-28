今年第三季度总体就业保持强劲 非居民就业是增长主因

（早报讯）本地总体就业人数继续出现增长，不计入外籍帮佣，2022年第三季度的总体就业增加7万5600人，保持了前一季度的强劲增长，2022年9月的就业人数也比冠病疫情暴发前多了1.7%。

人力部星期五（10月28日）发布的2022年第三季劳动市场报告预估数字显示，从事建筑业和制造业的非居民回弹，是这个季度就业人数增长的主要原因。

不过人力部也指出，由于经济增长放缓，现在已经有早期迹象显示劳动市场改善的势头会减弱。而且，接下来几个月随着全球经济环境变得糟糕、全球通货膨胀高企以及地缘政治的紧张局势，劳动市场会遭遇冲击。

人力部说，虽然有数据显示企业整体招聘情绪仍然乐观，但2022年最后一个季度各个行业的增长可能会出现一些不平衡。

旅游与消费相关行业的需求，预计会在国际旅游复苏和年底佳节的支持下保持强劲；但随着外部需求减弱，制造业等依赖贸易的行业，就业增长会出现疲软。

根据人力部的调查，接下来三个月打算加薪的企业比率将保持平稳，显示雇主对加薪持谨慎态度。

人力部提醒，目前工资出现螺旋式上升的风险很低，但工资应该只随着雇员生产力和技能的上升同步增加。

人力部将在2022年12月中旬发布完整的第三季劳动市场报告。