本地股市星期五早盘大涨55.83点

（早报讯）亮眼的大华银行业绩主导本地股市，让投资者无视不如预期的美国大型科技股财报。三大银行股推动海指大幅走高，成为亚太股市的一枝独秀。

本地股市星期五（10月28日）高开高走，截至中午12时，新加坡海峡时报指数大涨55.83点或1.85%，报3071.07点，盘中最高点是3071.38点，最低点3025.93点。

辉立证券首席股票经纪谭莹莹接受《联合早报》采访时说，大华银行良好的第三季财报让市场情绪高涨，推动海指早盘涨幅超50点。此外，之前卖空的快速补仓，也是推动指数迅速拉高的一个原因。

对于下周走势，她认为，经济衰退和疲软的科技股业绩等不确定性，可能导致海指在前半周出现回调。不过，投资者不必过分担心，由于美国中期选举以及加息幅度可能放缓，指数后半周有望继续反弹。

期货经纪公司OANDA高级市场分析师莫亚（Edward Moya）说，这一轮美国大型科技股业绩欠佳，显示了通货膨胀削弱了消费者的需求。此外，美元走强也将对企业未来的销售不利。

SPI资产管理公司管理合伙人殷尼斯（Stephen Innes）说，美国联邦储备局的加息预期在市场数据疲软的情况下被降低。加拿大央行出人意料地只加息50个基点，再加上欧洲央行态度也不那么鹰派，让人认为全球收紧政策的高峰已经过去。

其他亚太地区股市全部下滑，香港和深圳股市分别大跌1.96%和1.77%；悉尼、台湾、首尔、上海和东京股市跌幅介于0.33%至0.85%。

海指成份股方面，15只上涨，六只持平，九只下跌。

领涨的是大华银行（UOB）和吉宝企业（Keppel Corp），分别起4.65%至27.23元，以及起3.61%至6.89元。

领跌的是新翔集团（SATS）和扬子江船厂（Yangzijiang Shipping），前者跌1.9%至2.58元；后者跌1.61%至1.22元。

活跃股方面，胜科海事（Sembcorp Marine）和马可波罗海业（MarcoPolo Marine）居前，成交量分别为2亿8541股和2093万股，前者上涨2.46%，后者价格不变动。