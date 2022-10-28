半夜叫醒质问爱不爱 醋男殴打咬伤女友

（早报讯）男子多次殴打女友，有次在半夜叫醒对方，并质问还爱不爱他后，咬伤对方前手臂，星期四（10月27日）被判坐牢10个星期。

被告是一名29岁男子，一共面对五项蓄意伤人罪，他星期四承认其中三项，余项由法官下判时一并考虑。

受害者当时是被告的女友，两人关系亲密，还育有一名女儿。

庭上揭露，2021年6月1日凌晨3时，受害者当时在卧室睡觉，被告突然叫醒她，问她是否还爱自己，结果引发争执。

被告随后咬了受害者的前手臂，期间吵醒在房间睡觉的女儿，女儿吓得哭了起来。

受害者叫被告停止争吵，说要去哄女儿睡觉，最后在两人发生关系后，被告才冷静下来。当天中午，被告开车带受害者和女儿到保姆家时，两人又在车上吵了起来，被告挥左手打到受害者的右手臂。

受害者下车送女儿到保姆家时，因担心被告会再打她，在保姆的协助下报警。

隔天受害者到兀兰综合诊所就医，医疗报告显示，受害者前手臂有长八公分、宽五公分的咬痕和瘀伤，右大腿外侧有长宽八公分的瘀伤。

控方指出，被告在一年的时间内，对受害者施暴至少五次，虽然两人如今不再是亲密关系，但被告的犯罪模式显示他有暴力倾向，应该遏制。

法官星期四下令被告赔偿受害者270元四角，坐牢10个星期。