为“真爱”犯罪坐牢 痴情女要求狱中嫁他

（早报讯）称遇到“真爱”，即使知道对方是通缉犯，还面对可能带有死刑的贩毒罪名，33岁吸毒女仍要求在狱中和“真爱”结为夫妇。

被告叶佩欣（33岁）星期四（10月27日）承认一项伪造文书的罪名，另一项交由法官考虑后被判坐牢四个月。由于她在假释期间犯案，法官下令她额外坐牢60天。

庭上揭露，被告日前嗜毒入狱后就和前夫不合，2019年假释出狱后，认识了名叫李再天的男子，两人接着开始交往。

不过，李再天是一名通缉犯，交往期间要求被告伪造身份证和驾照，结果连累她再次被送入牢房。

男友是通缉犯 害她再染毒瘾

代表律师李永德求情时说，被告一生坎坷，从未有幸福的家庭环境和生活。她认识了李再天后，很快就深陷爱河，甚至以为自己终于找到了幸福。

然而，对方坦白通缉犯的身份以及提出伪造证件的要求后，被告害怕失去他，左右两难之下才决定犯案。

律师说，李再天不但怂恿她犯罪，还害她再次染上毒瘾。她遭逮捕之前，两年的戒毒监视令就只差一个月就能完成，却因为李再天而再次被送进戒毒所。

律师指出，李再天如今仍在还押中，相信面对可能带有死刑的贩毒罪名。

然而，被告仍深爱对方，去年完成了和前夫的离婚手续，并且申请要和李再天在狱中结婚。

律师称，监狱署已经在今年初回复将会考虑被告的申请。（人名译音）