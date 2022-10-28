职总平价与食品局合作 为超市引进更多本地农产品

（早报讯）公众日后将可从职总平价超市购买更多由本地农场出产的蔬菜。为实现“30·30愿景”的目标，职总平价合作社与新加坡食品局合作，在九家职总平价超市售卖本地四家农场的产品，并协助提升这些农场的运营模式。

职总平价合作社星期五（10月28日）在淡滨尼天地的平价超市举办第11届“新加坡制造”展销会（made in Singapore Fair）推介仪式，宣布职总平价加入新加坡食品局零售业孵化计划（Retail Incubation Initiative）。

这项计划旨在让本地农场通过在超市销售农产品，获取实践经验，从而学习如何应对进入零售市场后的挑战。

有关试点计划今年7月展开，四家农场—Next Farmer、LivFresh、Go Farm和GKE，从本月1日至11月30日，在九家职总平价超市售卖它们的产品。这九家超市位于淡滨尼天地、裕廊东JEM购物中心、武吉知马大厦、汤申大厦、马林百列百汇广场、纳福城和山乐坊（Hillion Mall）、怡丰城和长堤坊。

职总平价将在12月试验计划结束后，与农场探讨计划的成效，再考虑是否延长合作关系。

另外，职总平价也将延长“中小企业供应商支持和发展计划”一年，并再度拨款210万元，以协助中小企业伙伴减低营运成本、及推广本地制造的产品。

职总平价于2009年第一次推行这项计划，2012年因为经济放缓重启这项计划。迄今，职总平价已为计划拨款超过1500万元，有超过500家中小企业供应商受惠。