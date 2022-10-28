两男大学生坠假公安骗局 从新飞柬埔寨“出任务”

（早报讯）连续多起假公安骗案被新加坡警察部队侦破后，诈骗团伙现在改变策略，要受害者到柬埔寨去“出任务”，但在新加坡警察部队和柬埔寨国家警察的联合调查下，成功在金边救出两名受害者。

新加坡警察部队星期五（10月28日）发文告说，两名在新加坡留学的男大学生被骗到柬埔寨，在金边酒店内拍下遭绑架的视频后，被用来向他们的父母分别勒索200万及80万人民币，所幸我国警方与柬埔寨国家警察联手，在10月21日及25日救出两人。

我国警方在10月19日接到第一起报案，指一名21岁男子遭绑架，这名男子已在新加坡生活四年。他远在中国的父母收到一段视频，视频中男子双手被绑，并有陌生人索要赎金。父母担心儿子的安全，立刻向新加坡警方报案。

接到报案后，各执法机构联手展开调查，发现男子竟已离开新加坡。10月21日，在柬埔寨国家警察及中国驻柬埔寨大使馆协助下，警方确定男子在金边的位置，帮助他与家人团聚。

假公安向受害者谎称个资或手机被盗用 在中国散播病毒假消息

调查显示，男子在新加坡期间，接到骗子伪装成中国公安的电话，声称有人盗用他的个资在中国散播有关猴痘的不实消息。骗子要男子协助中国公安调查，并要求他前往柬埔寨执行任务，作为调查的一部分。

男子抵达金边后，误信骗子的指示，假装成绑架案的受害者，录下自己的视频。他过后被指示住在当地不同的酒店，断绝与家人朋友的联系。骗子接着使用这些视频，向男子的父母索要200万人民币（约40万新元）的赎金。

新加坡警方接着在10月22日接到第二起报案，一名在新加坡生活，至少22岁的男子可能被绑架，各执法机构展开调查后发现男子已离开本地，直至10月25日，在柬埔寨国家警察及中国驻柬埔寨大使馆的协助下，确定了男子在金边的位置，并让他与家人团聚。

调查显示，骗子谎称男子的电话号码被盗用，在广东一带散播有关冠病疫情的谣言，因此要求对方到柬埔寨执行任务，并拍下绑架视频。骗子利用视频向他的家人索要80万人民币（约16万新元）的赎金，所幸案件及时侦破。

警方的调查工作仍在进行中。