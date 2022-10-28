诈骗魔爪伸入文艺界 诱骗作家出国接受专访

（早报讯）诈骗团伙的魔爪伸入文艺界，利用出国接受拍摄及专访为幌子，企图诱骗本地作家到台湾。

活跃于新马的作家，也是《联合早报》副刊高级记者陈宇昕（笔名：牛油小生），星期四（10月27日）在脸书贴文披露自己遭遇的奇怪骗局。

陈宇昕说他的脸书专页接到名为“谢怡筠”（Mandy）账号发出的信息，对方自称是台湾《天下杂志》时尚生活版编辑室助理，向他提出专访邀约。专访由《天下杂志》负责摄影，《联合文学》负责采访，内容会发布在《联合文学》第461期的“头号板墙”。

谢怡筠还说，由于拍摄地点在台北，因此会赞助机票费用，并协助陈宇昕办理签证等事宜。此外，还会给予陈宇昕约2万元新台币（约878新元）的拍摄酬劳，和最多5000元新台币（约219新元）的稿件分红。

在向两家媒体查核并无相关专访后，陈宇昕就屏蔽了对方。

他受访时打趣说：“我实在不知道对方真正目的是什么，最初一直联想到前阵子的骗案，应该不会是仙人跳吧？”

《天下杂志》发言人回复《联合早报》询问时说，公司没有“谢怡筠”（Mandy）这名员工，也没有“时尚生活编辑室”这个单位。

“我们已经向脸书举报了这个假账号，并通报了台湾警方。”

《天下杂志》和《联合文学》也在星期五（28日）发出联合声明，指双方目前没有合作采访新锐作家的计划，下来也将搜证并采取必要的法律行动。