泛岛快速公路连环车祸 七人送院一人助查

（早报讯）泛岛快速公路发生两辆罗厘与两辆汽车连环撞，导致七人送院，一名罗厘司机正在协助警方调查。

这起连环车祸发生在星期五（10月28日）早上8时许，地点在泛岛快速公路通往大士方向，在樟宜南3道的出口后。车祸涉及一辆康福德高德士、一辆深绿色的汽车及两辆罗厘。

从上传到社交平台的视频可见，在连环车祸最前面的是一辆罗厘、接着是一辆深绿色的汽车、一辆康福德高德士及另一辆罗厘。康福德高德士经撞击后，车头损毁不堪，车尾凹陷。

新加坡警察部队答复《联合早报》询问时证实，一名34岁男罗厘司机正在协助警方调查。六名25岁至35岁的罗厘乘客，及一名57岁男德士司机在清醒的状态下被送往医院治疗。

新加坡民防部队受询时说，七名伤者都被送到樟宜综合医院救治。

据悉，送院的六名罗厘乘客及协助警方调查的罗厘司机，都来自车祸最后面的罗厘。

在车祸最前方的罗厘上没有乘客，罗厘司机及深绿色汽车的驾驶者并没有受伤。

康福德高企业有限公司集团品牌及联络总监陈爱玲受询时说，事发时德士正行驶在中间车道，德士上没有载着乘客，德士司机见前方车辆放慢车速，也跟着慢下直至停止，后方的罗厘反应不及撞上德撞，造成连环车祸。

陈爱玲说：“司机的手和背部蒙受轻伤，已请了病假。公司已经联系他，并将提供必要的援助。我们也在协助警方调查。”