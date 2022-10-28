会长胡进胜：新加坡中国商会扮演桥梁角色 促进新中企业开拓东南亚市场

（早报讯）新加坡中国商会将继续积极扮演桥梁角色，不仅在新中两国经贸往来和文化交流方面，也将借助新加坡的中心地位，促进新中企业携手朝其他东南亚市场发展。

新加坡中国商会会长胡进胜星期五（10月28日）在商会欢庆成立52周年举行晚宴之前接受《联合早报》访问，谈及商会的历史和角色，并指出即便在疫情期间商会也没停下脚步，继续举办许多线上座谈会和支持多项活动。

胡进胜表示，商会将继续带领新加坡企业到中国寻找商机，而许多中国企业也已走向海外。新加坡是个非常便利的中心，商会可以扮演桥梁的角色，介绍本地企业给中国企业，以便一起走向新加坡周边的东南亚国家。

他也提及，新加坡中国商会成立于1970年，最初的名称是“新加坡中国商品进出口商会”，当初最先是扮演企业与政府沟通的桥梁，商会的角色随着时间推移而演变。1990年新中建交后商会更名为：“新加坡中国商会”。它是最早带团到中国广交会参展的新加坡商会，如今已扩展至促进新加坡企业到中国投资、成为新中企业的桥梁。

他说：“‘一带一路’和RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）将为新加坡企业带来很大的商机。我们将帮助新加坡公司把握更多发展机会。”而如今中美贸易战持续，商会希望中国企业通过新加坡进入东南亚市场，新中企业可携手向东南亚国家投资。新加坡企业能够帮助中国伙伴，“因为我们熟悉东南亚的历史和文化背景，而且在东南亚有很多商业伙伴。”

在庆祝52周年之际，中国商会也捐出5万2000元给武吉甘柏公民咨询委员会的社区发展和福利基金。胡进胜说，长期以来，中国商会除了促进新中之间的各类经贸、投资和文化交流活动，也积极投身慈善和公益事业。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲（右三）参加新加坡中国商会成立52周年宴会。（新加坡中国商会提供）

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲是晚宴主宾。她在讲话时说，疫情两年来，新加坡中国商会积极扮演桥梁的角色，确保会员企业及时获得政府机构相关信息，保持双向沟通渠道，协助会员企业越战越勇，更好地把握后疫情的发展机遇。

“放眼未来，发展数码经济和绿色经济是大势所趋。新中两国已签署数码经济和绿色发展的合作谅解备忘录。新加坡中国商会肯定可以在这两个领域发挥协调作用，为两国企业牵线搭桥，促成实质紧密合作。”