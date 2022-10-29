旅客人数增长强劲 本地两只酒店服务业信托业务表现亮眼

（早报讯）后疫情期，各国边界重开和旅客人数的强劲增长，本地酒店业信托第三季业务表现亮眼。

城市发展酒店服务信托（CDL Hospitality Trusts）星期五（10月28日）发布的业务报告显示，截至9月底信托第三季营收同比上涨46.4％至5854万元。其中，本地酒店业对营收贡献过半，达3180万元。

信托第三季的净房地产收入上涨54.4％至3163万元，收入增加主要由本地和澳大利亚的业务贡献。

旅客人数强劲增长，推动信托旗下近七成的酒店客房平均收入（RevPAR）超过2019年第三季。

本地另一只酒店服务业信托，凯德雅诗阁信托（CapitaLand Ascott Trust）截至9月底的信托第三季毛利（gross profit）升至2019年第三季疫情前的约90％。毛利同比增长主要收益于七处新购房地产的贡献以及现有投资组合的运营表现强劲。

信托酒店入住率的增加，推动信托的投资组合客房平均收入同比增长88％至132元，这已恢复到2019年第三季预估的87％。其中，中国和本地的客房平均收入环比增幅最大，分别达28％和27％。

城市发展酒店服务信托闭市报1.12元，上涨3.7％。凯德雅诗阁信托闭市报0.94元，上涨1.62％。