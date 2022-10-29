主要业者和伙伴业者学前中心收费顶限下调 10万幼童家长每月可省3至36元

（早报讯）明年1月1日起，主要业者和伙伴业者学前教育中心的全日制托儿和托婴服务，每月收费顶限皆降低40元；主要业者经营的幼稚园，每月收费顶限则降低10元。约10万名在这些由政府资助的学前中心上课的公民孩童，将可支付更低廉的费用。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高星期六（10月29日）在学前教育庆祝活动2022（Early Childhood Celebrations）上透过预录视频，宣布上述帮助家庭减轻育儿开销的措施。

马善高说，政府去年在学前教育领域的拨款达18亿元；下来几年，这笔拨款预计会增加一倍。他强调，新措施显示政府致力确保学前教育维持在人们负担得起的水平。

新收费顶限实施后，以全日制托儿服务来说，主要业者（Anchor Operator）和伙伴业者（Partner Operator）学前中心的最高收费，将分别降低至680元和720元；全天托婴服务方面，收费顶限则分别减至1235元和1290元。

至于主要业者属下的幼稚园，收费顶限减少10元后，每月最高收费则会降至150元。上述新收费顶限不含消费税。

换句话说，如果把消费税和政府津贴计算在内，10万名受益幼童的家长，每月可省介于3元至36元。

下来两年添2万2000个全日制学前教育学额

另一方面，马善高也宣布，由政府资助的全日制学前教育学额会进一步增多。

接下来两年，政府会同五个主要业者合作提供多2万2000个全日制学额。为满足家长对较年幼儿童托管服务的需求，其中2800个是托婴学额；4400个则是游戏班（playgroup）学额。新增学额大多设在有较多年轻家庭的新镇。

增加全日制学前教育学额是政府近年持续进行的工作。到了2025年，八成的学前教育学额将获政府资助，目前是超过六成。过去10年，本地的全日制学前教育学额翻倍，从2012年的9万个增加到目前超过20万个。